Посольство США опровергло сообщения о негативной оценке послом Трейси церемонии вручения верительных грамот

В посольстве США «Ъ» прокомментировали широко распространившуюся в Telegram-каналах и СМИ информацию о том, что глава дипмиссии Линн Трейси дала негативную оценку состоявшейся на минувшей неделе в Кремле церемонии вручения верительных грамот. Согласно приписываемым ей словам, дипломат написала в Twitter, что чувствовала себя «некомфортно» на этом мероприятии, поскольку главной была не она, а президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линн Трейси перед началом церемонии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Линн Трейси перед началом церемонии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Слухи о подобной записи в Twitter — это абсолютно ложная информация. Посол Трейси никогда не делала подобных заявлений»,— заверили «Ъ» в посольстве.

Отметим, что «Ъ» действительно не удалось найти в Twitter приписываемого американскому послу поста. Между тем о якобы выраженном ею недовольстве церемонией сообщили даже некоторые федеральные каналы.

Историю пришлось прокомментировать даже пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, который сказал, что не видел ни соответствующего заявления, ни публикаций на эту тему. «Но единственное, что могу сказать, что в ходе церемонии, безусловно, послы не были главными персонажами, это были уважаемые гости, которые вручили свои верительные грамоты, но они не были главными персонажами»,— отметил он.

Подробнее о церемонии читайте в материале «Кто с послом к нам придет…».

Елена Черненко