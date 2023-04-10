«Бостон» установил победный рекорд

«Бостон Брюинс» стал новым рекордсменом НХЛ по числу побед в регулярном чемпионате. Выигрыш у «Филадельфия Флайерс» — 5:3 — стал для него 63-м в нынешнем первенстве. Проводящих феноменальный сезон бостонцев мешает назвать явными фаворитами розыгрыша Кубка Стэнли лишь тот факт, что лучшие клубы регулярки слишком часто проваливаются в play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Бостон Брюинс» празднует победу над «Филадельфия Флайерс»

Фото: Reuters «Бостон Брюинс» празднует победу над «Филадельфия Флайерс»

Фото: Reuters

Очередной сезон НХЛ, и так богатый на разного рода статистические достижения, пополнился еще одним. Выиграв у «Филадельфии», «Бостон» одержал 63-ю победу в регулярном чемпионате, и это, конечно, очень заметное событие. Речь идет о рекорде лиги. Бостонцы обошли двух совладельцев прежнего: по 62 победы было у «Детройт Ред Уингс» в 1996 году и «Тампа Бей Лайтнинг» в 2019-м. «Детройт», правда, установил рекорд в то время, когда в НХЛ еще не ввели серии буллитов после ничьих в основное время и овертайме. Миром завершились семь его встреч, в то время как «Бостон» четыре выигрыша вырвал именно в буллитных перестрелках. Но это мелочь, не отменяющая того факта, что он проводит какую-то феноменальную по меркам современной, отличающейся высочайшем уровнем конкуренции и зыбкости раскладов НХЛ.

Особенно удивительным его делает то, что клуб, который на финише регулярки наверняка побьет и рекорд 46-летней давности «Монреаль Канадиенс» по набранным очкам — 132 (у бостонцев их сейчас на одно меньше при двух встречах в календаре — против уже пролетевших мимо play-off «Вашингтон Кэпиталс» и «Монреаля»), перед стартом чемпионата совершенно не казался способным на такие подвиги.

В рейтинге ESPN «Бостон Брюинс» вообще был только 14-м. А причины ставить его так низко, предрекая, по сути, непростую борьбу за попадание в кубковую стадию, казались вполне вескими.

Это и скромный предыдущий сезон со 107 очками в регулярном чемпионате и вылетом в первом же раунде play-off от «Каролина Харрикейнс», и солидный, далеко за 30, возраст стержневых игроков — Патриса Бержерона, Брэда Маршана, Давида Крейчи, который целый год перед возвращением в НХЛ играл в родной Чехии, и появление нового тренера — Джима Монтгомери, специалиста с довольно сложной биографией: в ней, скажем, нашлось место курсу лечения от алкоголизма.

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Но все срослось как-то просто идеально. Монтгомери быстро адаптировался в команде. Ветераны, включая вернувшего Крейчи, сохранили класс и надежность. Свежие — прошлогодние и сделанные уже в начале нынешнего года — приобретения в лице Павла Захи, Хампуса Линдхольма, Дмитрия Орлова, Тайлера Бертуции, Гарнета Хэтауэя добавили глубины составу и прочности игре. Суперзвезда атаки Давид Пастрняк поймал сумасшедший снайперский кураж, и после хет-трика в ворота «Филадельфии» в его активе уже 60 голов — больше, 64, только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс». А Линус Ульмарк наверняка получит приз лучшего голкипера лиги, лидируя в ней и по проценту отраженных бросков, и по среднему числу пропущенных за матч голов: их всего-то 1,89, и это тоже шикарный показатель.

Теперь эксперты того же ESPN, который осенью 2022 года, как выяснилось, напрасно недооценивал «Бостон», разумеется, вынуждены позиционировать клуб, который выиграл регулярку с приличным отрывом (ближайший преследователь в сводной таблице — «Каролина» — отстает аж на 22 очка), в качестве главного претендента на Кубок Стэнли. Иная точка зрения смотрелась бы странной. Впрочем, в случае с «Бостоном» необходима оговорка, объясняющая, почему его позиционируют в качестве фаворита с большущей осторожностью.

Дело в том, что в НХЛ успехи в регулярном чемпионате отчего-то скверно сочетаются с успехами в Кубке Стэнли. Скорее наоборот: на практике такой успех сулит неудачу в play-off.

Последним победителем регулярки, который затем взял Кубок Стэнли, был «Чикаго Блэкхокс», и его триумф состоялся десять лет назад. С тех пор регулярные чемпионы выбывали, как правило, на ранних стадиях.

В тренд безупречно вписываются и два уже бывших рекордсмена по победам. «Детройт» весной 1996 года сошел в полуфинале play-off, уступив «Колорадо Эвеланш». А «Тампа» в 2019-м срезалась уже в стартовом раунде, проиграв «всухую» в четырех матчах просочившемуся в розыгрыш Кубка Стэнли на флажке «Колумбус Блю Джекетс».

Алексей Доспехов