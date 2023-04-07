Биржевой мост закроют для транспорта на две недели в связи с ремонтом

Биржевой мост в Санкт-Петербурге полностью закроют для движения автомобилей с 10 по 16 апреля, сообщила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Также частично закроют для движения прилегающую к мосту набережную.

«В Василеостровском районе в связи с производством работ по демонтажу опоры после ремонта моста с 21:00 10 апреля по 16 апреля закрывается движение транспорта по Биржевому мосту», - говорится в сообщении.

Ограничения на движение на тот же срок коснутся набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого проезда.

ГАТИ рекомендует заранеее планировать маршруты следования с учетом ограничений.

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