Минсельхоз попросит ФАС проверить обоснованность роста цен на российскую сельхозтехнику

Минсельхоз направит обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность роста стоимости на отечественную сельхозтехнику. Рост цен на нее обсуждали на заседании Общественного совета при Минсельхозе, которое прошло 30 марта. Об этом сообщил РБК со ссылкой на участников мероприятия. Их слова подтвердили изданию представитель Минсельхоза и председатель Общественного совета Андрей Бодин.

Как пишет РБК, по информации профильного департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза, цены на отечественную сельхозтехнику выросли на 30-50% за последний год.

По итогам заседания Общественный совет рекомендовал Минсельхозу обратиться в ФАС с просьбой проверить обоснованность роста цен. В ведомстве подтвердили РБК, что планируют направить подобное обращение в ФАС.

По итогам 2022 года доля российской сельхозтехники на отечественном рынке выросла с 51% до 61%. По словам опрошенных РБК экспертов, сельхозтехника дорожает из-за роста цен на зарубежные комплектующие, ухода из России ряда международных производителей и сокращение мер господдержки отрасли.

Олеся Павленко