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Хью Джекман: пожалуйста, нанесите солнцезащитный крем!

Знаменитый австралийский актер просит заняться профилактикой рака кожи

«Сходил к дерматологу — и она разглядела какой-то маленький узелок… она еще не знает, базалиома это или не базалиома, но вот что я хочу сказать: собираетесь вы загорать или нет — стоит нанести солнцезащитный крем! Я знаю, о чем говорю» — с таким призывом к людям обратился Хью Джекман, 54-летний актер, звезда Голливуда.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В его устах это на самом деле не пустые слова — он перенес уже три онкологические операции: в 2013, 2014 и 2016 годах ему были удалены участки кожи, пораженные раком — базалиомой. То же самое злокачественное заболевание недавно было диагностировано у президента США Джо Байдена — он перенес небольшое вмешательство, закончившееся полным успехом.

А Джекман настойчиво повторяет: в юности пренебрежение защитой от солнечной радиации кажется нормальным, но оно дает крайне неприятный эффект 25 лет спустя. Из десяти случаев рака кожи восемь — это как раз базалиома, таковы данные Американского онкологического общества. А Американское дерматологическое общество призывает людей всегда защищать себя от солнечных лучей, даже если погода пасмурная, причем надо наносить крем со степенью защиты 30 и выше.

Рекомендации таковы: нужно покрыть солнцезащитным составом все открытые поверхности тела — голову, лицо, уши, шею, руки и ноги, если они в открытой обуви или тем более если надеты шорты. Американское дерматологическое общество считает важным, чтобы солнцезащитный крем или жидкость обновлялись каждые два часа.

Сейчас многие производители одежды создают рубашки и штаны из материалов, защищающих от ультрафиолетового излучения, но важно помнить, что легкие ткани, которые так приятно надевать в летние месяцы, далеко не всегда хорошо отражают ультрафиолетовое излучение, а значит, не гарантируют того, что коже не будет нанесен вред, который проявится спустя годы опухолью.

И еще одно: нужно избегать солнца с десяти утра до двух часов дня — в это время оно наиболее активно с точки зрения ультрафиолетового излучения.

И будьте настороже: любое подозрительное пятно на коже, любое разрастание, особенно если оно зудит, воспаляется или кровоточит — повод как можно скорее обратиться к дерматологу. Спешите — время играет против вас.

По материалам твиттера Хью Джекмана и Американского дерматологического общества.

Ольга Грибова

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