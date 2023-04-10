«Гений Жан-Клода Бивера в том числе маркетинговый»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как прошел прием по случаю запуска марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JC Biver Фото: JC Biver

Однажды я спросила основателей независимой марки De Bethune Дэвида Занетту и Дени Флажоле, почему они не назвали свою марку своими именами, как это было принято века назад и как часовщики делают до сих пор. «А вот ты представь, я умру или просто продам марку,— ответил Занетта,— и что дальше будет с моим именем? С нашими с Дени именами? Понравилось ли, например, Бреге бы то, что сейчас делают с его именем на циферблате?»

Очень резонное замечание, так что поставить свое имя на циферблат — серьезный шаг. Решились на него отец и сын Жан-Клод и Пьер Бивер, представившие в конце марта свою часовую марку JC Biver. Вечеринку по случаю запуска устроили в швейцарском фермерском доме XVIII века — это новые офисы и мастерские компании. Поздравить пришли все: и главы независимых брендов вроде Максимилиана Бюссера или Мейлана, и ритейлеры вроде Лорана Пичотто из французского Chronopassion или Майкла Тэя из сингапурского The Hour Glass, и владельцы главных профессиональных медиа, как Вэй Ко, которому принадлежит журнал Revolution.

И как можно было пропустить такое событие, как запуск часов самого Жан-Клода Бивера, влияние которого на современную часовую индустрию переоценить сложно. Он возродил Blancpain, он в ответе за невероятный успех Hublot. Он более 50 лет работает в часовой индустрии — легенда. Технически бренд Biver начался блестяще — с турбийоном и минутным репетиром, звучание которого переработали на современный лад при помощи добавления третьего молоточка. Эстетически часы, если честно, вызывают у меня большие вопросы. Они мне, скажу больше, не нравятся. Но гений Бивера в том числе маркетинговый. И я уверена, что поздравлявшие его с запуском Тэй с Пичотто уже заказали в свои бутики нужное количество экземпляров и представляют, кому они их продадут.