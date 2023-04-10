Написавший заявление на главу воронежской КПРФ коммунист покинул партию

Управляющий делами воронежского обкома КПРФ Михаил Рукавицын исключен из партии. Эту информацию «Ъ-Черноземье» лидер обкома Андрей Рогатнев.
Руководитель фракции КПРФ в воронежской облдуме Андрей Рогатнев
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщал «Ъ-Черноземье», господин Рукавицын обвинил главу воронежских коммунистов в избиении, написал заявление в Следственный комитет и прокуратуру. Управляющий делами утверждал, что тот якобы нанес ему несколько ударов в здании обкома при свидетелях. Андрей Рогатнев отрицал рукоприкладство, но подтверждал, что между партийцами вышел спор. Михаил Рукавицын покинул партию «из-за действий, нанесших ей ущерб».
Андрей Рогатнев был избран первым секретарем обкома вместо многолетнего лидера воронежских коммунистов и вице-спикера облдумы Сергея Рудакова в конце февраля 2021 года по результатам отчетно-выборной конференции.
Он может представлять партию на будущих выборах губернатора региона