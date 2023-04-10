Написавший заявление на главу воронежской КПРФ коммунист покинул партию

Управляющий делами воронежского обкома КПРФ Михаил Рукавицын исключен из партии. Эту информацию «Ъ-Черноземье» лидер обкома Андрей Рогатнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель фракции КПРФ в воронежской облдуме Андрей Рогатнев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Руководитель фракции КПРФ в воронежской облдуме Андрей Рогатнев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», господин Рукавицын обвинил главу воронежских коммунистов в избиении, написал заявление в Следственный комитет и прокуратуру. Управляющий делами утверждал, что тот якобы нанес ему несколько ударов в здании обкома при свидетелях. Андрей Рогатнев отрицал рукоприкладство, но подтверждал, что между партийцами вышел спор. Михаил Рукавицын покинул партию «из-за действий, нанесших ей ущерб».

Андрей Рогатнев был избран первым секретарем обкома вместо многолетнего лидера воронежских коммунистов и вице-спикера облдумы Сергея Рудакова в конце февраля 2021 года по результатам отчетно-выборной конференции.

Он может представлять партию на будущих выборах губернатора региона

Сергей Толмачев

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