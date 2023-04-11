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Коммерсантъ FM
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Американская розетка молчит по-русски

Евгений Зайнуллин о борьбе таможни США за чистоту алюминия

Чем больше вводится антироссийских санкций и тарифов, тем запутаннее становится международная торговля. Яркий пример — введение 200% импортной пошлины в США на российский алюминий. Как известно, под этот тариф подпадает не только первичный алюминий из РФ, но и любая алюминиевая продукция, вне зависимости от страны ее производства, содержащая даже минимальную долю российского металла.

Евгений Зайнуллин

Евгений Зайнуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Евгений Зайнуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Что делать с этим «Русалу», понятно — компания уйдет с американского рынка, доля которого в выручке составила в прошлом году 4,6%. Сложнее понять, что теперь делать американским импортерам алюминиевых проводов, кабелей, прутков, стержней, труб, фольги, алюминиевой упаковки и прочих изделий, которые ввозят их, например, из Китая или ОАЭ.

Эти страны по-прежнему закупают первичный алюминий из России и, очевидно, используют его при выпуске конечной продукции в смеси с металлом из других стран, причем происхождение никак не маркируется на конечной продукции. Получается, американские импортеры должны либо платить пошлину, либо как-то доказать, что в конкретной партии проводов или фольги нет ни молекулы российского алюминия.

Президент алюминиевой ассоциации Канады Жан Симар в комментарии Platts отметил, что, если доказать происхождение первичного металла можно очень легко, то сделать это для переработанного продукта сложно. «Как вы обнаружите присутствие российского металла, если это не будет открыто и прозрачно декларироваться? Я не знаю»,— признал он.

На «радость» американским таможенникам, число направлений экспорта российского алюминия из-за санкций увеличивается: согласно отчету МСФО, «Русал» продает свою продукцию минимум в 15 стран. Согласно данным S&P Global, в 2022 году Китай, который пока остается крупнейшим торговым партнером США, увеличил импорт российского алюминия и алюминиевой продукции на 59%, до 524,5 тыс. тонн.

В этом смысле алюминиевая продукция породнилась с алмазами. Участники этого рынка до сих пор ждут от американских властей правил работы с бриллиантами российского происхождения, обработанными вне России. Еще в прошлом году США запретили ввоз алмазов и бриллиантов из РФ, а АЛРОСА попала в SDN-лист. Но российское сырье традиционно закупала Индия, где производится 95% бриллиантов в мире.

Председатель Rapaport Group Мартин Рапапорт, выступая 31 марта на конференции Алмазной биржи Израиля, говорил, что норма OFAC о недопустимости покупок у санкционных компаний ставит участников рынка перед необходимостью проверять каждого контрагента, что сложно сделать в условиях открытого международного рынка. Не исключено, что импортеры алюминиевых проводов в США тоже будут долго ждать ответа от регуляторов.

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