«Время покажет, чей путь был правильным»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как в мире продолжают развивать тему электротранспорта, а в России ждут бензиновых новинок из Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Changan Фото: пресс-служба Changan

Еще пару лет назад новости российского автомобильного рынка вполне укладывались в контекст того, чем живет мировой автопром. Сегодня ситуация несколько иная. В мире продолжают развивать тему электротранспорта. Новинки для нас — очередные бензиновые модели из Китая.

Например, главные события последних нескольких дней. Марка Mercedes-Benz обнародовала дату премьеры своего многолетнего бестселлера — бизнес-седана E-Класса. Машину рассекретят 25 апреля, но уже сегодня известно, что все силовые агрегаты будут иметь гибридную составляющую. Неделей раньше должна состояться премьера полностью электрического седана Volkswagen ID.7. Заявленный запас хода на одном заряде батареи весьма приличный — 700 км. Еще больше, а именно 800 км может проехать огромный пикап RAM 1500 REV, два электромотора которого в совокупности развивают мощность 665 л.с.

Наконец, приз Car of the Year 2023 достался электрическому лифтбеку Hyundai Ionic 6. Что характерно, в 2022-м автомобилем года стал электрический кроссовер Hyundai Ionic 5. Очевидно, каким именно автомобилям отдает в последнее время предпочтение жюри из сотни автожурналистов, представляющих 100 стран мира.

А вот как звучат наши новости: на прошлой неделе в России открылся первый дилерский центр китайской компании Baic, до конца года у нас в продаже должны появиться семь моделей этой марки. Еще один автопрозводитель из Поднебесной — марка FAW — вывела на наш рынок две новые модели: лифтбек B70 и кроссовер T55, которые появятся в продаже уже в апреле. Двигатели бензиновые, привод передний, цена пока еще не объявлена. Наконец, компания Changan объявила, что в ближайшее время в продаже у нас появится флагманский кроссовер марки CS95 с двухлитровым бензиновым мотором, развивающим 220 л.с. и ценой от 4 млн рублей. Как говорится, время покажет, чей путь был правильным.