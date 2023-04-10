Александр Иванов возглавил администрацию Советского района

Главой администрации Советского района Нижнего Новгорода стал Александр Иванов, который ранее работал в должности заместителя руководителя администрации Нижегородского района. О назначении сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода

«Александр Иванов 10 лет является муниципальным служащим, занимая должности в сфере благоустройства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Его опыт сейчас очень нужен Советскому району. Сегодня вместе с новым главой района идем в обход. Будем смотреть, как проходит уборка в рамках месячника»,– написал Юрий Шалабаев.

Ранее с июля 2020 года Советским районом руководил Сергей Колотов. Но его работой мэр был недоволен. 7 апреля, не объясняя причин, Юрий Шалабаев объявил о своем решении сменить руководителя администрации района.

Анастасия Еремина