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Александр Иванов возглавил администрацию Советского района

Главой администрации Советского района Нижнего Новгорода стал Александр Иванов, который ранее работал в должности заместителя руководителя администрации Нижегородского района. О назначении сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

«Александр Иванов 10 лет является муниципальным служащим, занимая должности в сфере благоустройства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Его опыт сейчас очень нужен Советскому району. Сегодня вместе с новым главой района идем в обход. Будем смотреть, как проходит уборка в рамках месячника»,– написал Юрий Шалабаев.

Ранее с июля 2020 года Советским районом руководил Сергей Колотов. Но его работой мэр был недоволен. 7 апреля, не объясняя причин, Юрий Шалабаев объявил о своем решении сменить руководителя администрации района.

Анастасия Еремина

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