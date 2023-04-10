Кредитование черноземного АПК в Россельхозбанке выросло в 2022 году в пределах 18%

Топ-менеджеры филиалов Россельхозбанка (РСХБ) в областях макрорегиона сообщили «Ъ-Черноземье» о росте корпоративного кредитного портфеля по итогам 2022 года. Динамика составила от 2 до 18% и была обусловлена займами преимущественно профильным для банка клиентам из аграрной отрасли. В РСХБ отмечают, что на фоне роста кредитной активности участников рынка не фиксируют крупных случаев просрочек платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Директор Тамбовского филиала Елена Шарова сообщила, что кредитный портфель РСХБ в регионе к началу 2023-го вырос на 7% и достиг 46,8 млрд руб. «Это соответствует росту объемов бизнеса предприятий. Идет активное развитие агропромышленного комплекса (АПК), запускаются новые проекты, способствующие развитию импортозамещения. В контексте этого рост кредитного портфеля подтверждает финансовую стабильность и положительную динамику развития отрасли»,— считает госпожа Шарова.

Она отметила, что объем просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле за 2022-й сократился, а доля просрочки составляет «менее 3%» и приходится на предыдущие годы.

Замдиректора Воронежского филиала Россельхозбанка Александр Серегин сообщил «Ъ-Черноземье», что совокупный кредитный портфель филиала по юрлицам вырос за год «в пределах 2%».

«По нашим наблюдениям, основанным на взаимодействии с предприятиями АПК, в 2022-м не сформировалось явных тенденций для массового роста просроченной задолженности и увеличения закредитованности отрасли. Напротив, наблюдается снижение динамики выборки средств из подписанных линий на приобретение сельхозтехники»,— уточнил господин Серегин

Директор Орловского филиала РСХБ Шихман добавил, что банк в регионе в 2022-м нарастил портфель по «малым формам хозяйствования» среди представителей АПК сразу на 18%.

«В прошлом году мы наблюдали значительный рост объемов ссудной задолженности у хозяйствующих действующих субъектов. В филиале обслуживаются в основном сельхозпредприятия, и по ним рост даже превышал темп, который фиксировали в целом по области,— рассказал господин Шихман.— Это было связано, в первую очередь, с удорожанием комплектации, которая необходима для проведения сезонно-полевых работ, в итоге рос и кредитный портфель»

Банкир подчеркнул, что это не привело к «какому-то валу неплатежей на рынке АПК Орловской области»: «Этого мы не видим. Уровень дефолтности у нас как был близким к нулю, так и остается.

В филиале РСХБ в Липецкой области также заявили, что у кредитующихся там аграриев региона «не возникло новых случаев просрочки» за год.

Замдиректора Белгородского филиала филиала РСХБ Анастасия Трошина сообщила, что в регионе у банка «просроченная задолженность отсутствует»: «По действующему кредитному портфелю юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нет фактов несвоевременного исполнения обязательств».

Как писал ранее «Ъ-Черноземье», из данных Банка России следует, что в 2022 году бизнес в макрорегионе в целом на фоне сложной ситуации в экономике стал более закредитованным и одновременно чаще допускал просрочки по займам, которые был не в состоянии обслуживать. Долги компаний показали рост до 21% (в Тамбовской области). Объем просроченной задолженности увеличился в пределах 63% (в Курской). Эксперты считают, что рост обязательств коррелирует с «ростом бизнеса», но динамика просрочки становится «тревожной тенденцией».

Подробнее об этой тенденции — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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