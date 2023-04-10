Лукашенко на встрече с Шойгу попросил гарантий безопасности в случае нападения на Белоруссию

Белорусская сторона сообщила о не анонсированном ранее визите министра обороны России Сергея Шойгу в Минск. В столице Белоруссии глава оборонного ведомства встретился с президентом страны Александром Лукашенко, который попросил предоставить стране гарантии безопасности в случае нападения.

По словам господина Лукашенко, западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия. Поэтому, по его словам, Белоруссии теперь нужны дополнительные гарантии собственной безопасности со стороны России.

«В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности»,— сказал Александр Лукашенко (цитата во БЕЛТА).

Президент Белоруссии также добавил, что Минск и Москва должны проанализировать договоры по безопасности или принять новый для полной безопасности Белоруссии. В рамках переговоров в Минске Александр Лукашенко и Сергей Шойгу также обсудили вопросы, связанные с боевой подготовкой базирующейся в Белоруссии совместной российско-белорусской группировкой войск.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Хочешь Минска — готовься к войне».

Александр Кислов