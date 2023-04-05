Медики стабилизировали состояние выпавшей из окна школьницы из Жигулевска

Врачам удалось стабилизировать состояние семиклассницы, которая выпала из окна школы Жигулевска №14. После инцидента у нее были диагностированы множественные переломы, однако позвоночник и голова не пострадали. В связи с этим медики дают положительные прогнозы на выздоровление ребенка. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Жигулевска Илья Сухих.

«Мама уже имеет возможность видеться с дочкой, и сейчас это очень важно. Безусловно, забота и поддержка самого близкого человека станет хорошим поводом для скорейшего выздоровления»,– говорится в сообщении.

Ученица седьмого класса упала с высоты из окна школы №14 в Жигулевске в понедельник. Она выжила, но получила травмы.

Девушку госпитализировали в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу. Перед инцидентом у девочки произошла потасовка с одним из учащихся. В соцсетях сообщалось о том, что школьница подвергалась травле в классе. У директора школы в ночь после инцидента случился сердечный приступ.

Георгий Портнов