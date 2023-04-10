Зарубежные СМИ: К чему может привести усиление напряженности вокруг Тайваня?

Китай сымитировал атаку на Тайвань в ответ на встречу главы полуострова и спикера Палаты представителей США. Как сообщил официальный Тайбэй, фактическую границу государства пересекли более 30 военных самолетов КНР. С 8 по 10 апреля Пекин проводит военно-морские учения в районе Тайваня. Эти маневры начались после встречи лидера полуострова Цай Инвэнь и спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти на прошлой неделе в Калифорнии. В тот же день Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Пекин не считать это особенным событием, назвав его частным и неофициальным. Зарубежные СМИ рассуждают о последствиях усиления напряженности в регионе. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang, Reuters Фото: Tingshu Wang, Reuters

Реакция Пекина на встречу президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти — это попытка выразить гнев без ущерба для миротворческих амбиций, пишет The Wall Street Journal. Китай, хоть и осторожно, но делает шаги сразу в двух направлениях. С одной стороны, всплеск дипломатичности, с другой — заявка на статус глобального противовеса Вашингтону. Более агрессивная демонстрация силы могла бы запятнать статус Пекина как благожелательной и ответственной мировой державы. Менее — противоречила бы утверждениям КНР о том, что страна не готова уступать запугивающим действиям США, которые якобы равносильны военному вмешательству.

Си Цзиньпин жонглирует дипломатическими приоритетами, в числе которых напряженные отношения с Вашингтоном. И постоянно остается непредсказуемым. Эта стратегия была особенно заметна на прошлой неделе, считает CNN. Си приветствовал президента Франции Эмманюэля Макрона теплыми словами и угощал торжественным обедом, пытаясь склонить на свою сторону ключевую европейскую державу. Почти одновременно с этим китайские военные самолеты направились в сторону Тайваня, фактически имитируя реальную атаку.

Как отмечает The Guardian, речь идет примерно о 70 боевых машинах, в том числе об истребителях и разведывательных кораблях. Об этом сообщило министерство обороны Тайваня. Причем, по данным властей полуострова, более 30 самолетов пересекли фактическую границу между Тайванем и Китаем. В ответ в США заявили о боевой готовности. И остается вероятность, что речь шла не об имитации, а о тренировке, заключает газета.

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