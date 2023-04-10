Назначен новый главный тренер «Металлурга»

Главным тренером магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» назначен Андрей Разин. Соглашение с ним рассчитано на два года, сообщают в команде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Андрею Разину 49 лет. Игровую карьеру он начал в самарском «Маяке», затем перешел в тольяттинскую «Ладу». В 1994—1996 и 1997—2001 годах представлял «Металлург», в составе которого стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России и Суперкубка Европы. Впоследствии тренировал команды клубов «Кристалл» (Саратов), «Ижсталь», «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь».

В начале апреля «Металлург» по соглашению расторг контракт с главным тренером Ильей Воробьевым, который обучал команду с 2019 года. По данным СМИ, отставка была связана с неудачным выступлением команды в плей-офф.