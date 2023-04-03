Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев покидает пост

Хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с главным тренером Ильей Воробьевым по согласию сторон. Об этом сообщают в пресс-службе команды.

Илье Воробьеву 48 лет. В период игровой карьеры выступал за немецкие Frankfurt Lions, Krefeld Pinguine, тольяттинскую «Ладу» и подмосковные «Химки». В декабре 2011 года стал тренером «Локомотива ВХЛ», в 2012–2017 годах — помощником главного тренера и главным тренером «Металлурга». В сентябре 2019-го вновь возглавил тренерский штаб магнитогорской команды.

Сегодня об уходе с поста также объявил первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков. «Я, как человек пришедший с ММК и привыкший отвечать за результат, с завтрашнего дня написал заявление об уходе. Результат не достигнут. Нет вопросов по спортивному блоку, этот блок остается», — сообщил Сергей Ласьков. Он отметил, что его должность займет Алексей Жлоба.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте Металлург» в матче полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ проиграл омскому «Авангарду» со счетом 1:4. Уступив в четвертой игре серии подряд, команда выбыла из борьбы за Кубок Гагарина.