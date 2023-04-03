Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев покидает пост

Хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с главным тренером Ильей Воробьевым по согласию сторон. Об этом сообщают в пресс-службе команды.

Илье Воробьеву 48 лет. В период игровой карьеры выступал за немецкие Frankfurt Lions, Krefeld Pinguine, тольяттинскую «Ладу» и подмосковные «Химки». В декабре 2011 года стал тренером «Локомотива ВХЛ», в 2012–2017 годах — помощником главного тренера и главным тренером «Металлурга». В сентябре 2019-го вновь возглавил тренерский штаб магнитогорской команды.

Сегодня об уходе с поста также объявил первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков. «Я, как человек пришедший с ММК и привыкший отвечать за результат, с завтрашнего дня написал заявление об уходе. Результат не достигнут. Нет вопросов по спортивному блоку, этот блок остается», — сообщил Сергей Ласьков. Он отметил, что его должность займет Алексей Жлоба.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте Металлург» в матче полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ проиграл омскому «Авангарду» со счетом 1:4. Уступив в четвертой игре серии подряд, команда выбыла из борьбы за Кубок Гагарина.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...