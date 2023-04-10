Участок трассы Р-158 в Нижегородской области отремонтируют за 3,7 млрд рублей

Тверская «Дорожно-строительная компания» отремонтирует участок трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов. В порядок приведут 12 км дороги в Дальнеконстантиновском районе. Стоимость контракта составила 3,69 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заказчиком выступает управление федеральной трассы Москва – Нижний Новгород Росавтодора. Работы будут профинансированы из федерального бюджета.

Подготовка к капитальному ремонту участка дороги оценивается в 149,2 млн руб., основные работы – в 3,5 млрд руб. Работы должны завершиться к 31 октября 2024 года.

Анастасия Еремина