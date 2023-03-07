Ремонт участка трассы Р-158 в Нижегородской области оценили в 3,6 млрд рублей

Управление федеральной трассы Москва – Нижний Новгород Росавтодора объявило аукцион на ремонт автодороги Р-158 Нижний Новгород – Саратов на участке с 40-го по 52-й км. Начальная стоимость контракта составит 3,6 млрд руб., следует из документации торгов.

Источником финансирования работ указан федеральный бюджет. Судя по аукционной документации, подготовка к капитальному ремонту участка дороги оценивается в 149,2 млн руб., основные работы – в 3,5 млрд руб.

Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит капитально отремонтировать 12,1 км трассы. Итоги торгов подведут 29 марта, работы должны быть завершены к 31 октября 2024 года.

Владимир Зубарев