Tesla построит новую Megafactory в Шанхае

Tesla объявила в воскресенье о намерении построить новый завод энергохранилищ Megafactory в Шанхае. Как сообщает «Синьхуа», строительство должно начаться в третьем квартале нынешнего года, а производство — в середине 2024 года.

Заводы Megafactory выпускают системы стационарного хранения электроэнергии Megapack, которые, по сути, являются аккумуляторами очень больших размеров. Такие аккумуляторы используются операторами для накопления излишков энергии в сетях, чтобы обеспечить бесперебойные поставки электричества даже в случаях повышенного энергопотребления или перебоев.

Сейчас у Tesla есть только один завод Megafactory — в Калифорнии, который способен выпускать по 10 тыс. аккумуляторов в год. Столько же должен будет выпускать и завод в Шанхае.

Кирилл Сарханянц