Глава Северной Осетии обратился в военную прокуратуру из-за издевательств над мобилизованными

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что обратился в военную прокуратуру по факту издевательств над мобилизованными со стороны командира одного из батальонов, выполняющих задачи на Херсонском направлении. По его словам, в батальоне служат 46 мобилизованных из Северной Осетии.

Об издевательствах над мобилизованными господину Меняйло сообщила Вера Адаева. Как сообщает Telegram-канал Baza, госпожа Адаева — глава осетинского благотворительного фонда, который оказывает поддержку военнослужащим. Она опубликовала аудио- и видеозаписи с издевательствами.

«Кто этот человек, мы уже выяснили. В военную прокуратуру СВО и военную прокуратуру Южного военного округа обратились. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств»,— написал Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Господин Меняйло не уточнил, о ком идет речь.

На видеозаписях, опубликованных медиапроектом Baza можно видеть, как военнослужащего избивают двое мужчин и после заставляют его извиняться. Человек, снимающий видео, требует от военнослужащего купить ему новый спальный мешок.

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Олеся Павленко