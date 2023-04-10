Фигурант дела об убийстве 16-летней школьницы из Железногорска подозревается в еще одном нападении

Полицейские Железногорска (Красноярский край) установили причастность подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы к еще одному нападению на девушку.

По информации полиции, в июле 2022 года с травмой головы обратилась 19-летняя девушка. По рассказу пострадавшей она вечером в одиночестве сидела на пляже и слушала музыку в наушниках, когда заметила незнакомца в темной одежде. «Некоторое время он ходил рядом, как ей показалось искал что-то в траве. Затем девушка почувствовала сильный удар по голове. Оглянувшись, она увидела, что незнакомец уходит. Испугавшись, девушка побежала в другую сторону и позвонила своему другу. Приехавший к пляжу приятель потерпевшей попытался найти нападавшего, но тот уже скрылся»,– сообщает детали произошедшего пресс-служба полиции Красноярского края.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе расследования выяснилась, что к нему причастен подозреваемый в убийстве школьницы 20-летний местный житель. Его опознала 19-летняя потерпевшая. По словам подозреваемого, он был нетрезв и причины своих действий объяснить не может.

Подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы из Железногорска задержали в начале апреля. Он был в розыске с августа 2022 года. В ходе обыска подозреваемого был обнаружен паспорт школьницы и ее личные вещи. Возбуждено уголовное дело по статям об убийстве с целью сокрытия другого преступления, действиях сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей.

Сергей Балин