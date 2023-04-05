В Железногорске задержан подозреваемый в убийстве несовершеннолетней

В Железногорске (Красноярский край) задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Им оказался 20-летний местный житель.

По данным следствия 30 июля прошлого года 16-летняя жительница Железногорска отправилась отмечать день города в компании подруг. В какой-то момент девушка отделилась от знакомых и ушла в неизвестном направлении. Домой она так и не вернулась. 1 августа родственники пропавшей обратились в полицию. Тело девушки спустя несколько дней обнаружили на берегу озера в парке культуры и отдыха. Следствие установило что было совершено убийство.

«В ходе расследования специалистами Судебно-экспертного центра СК России и ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю проведено около 2 тыс. судебных молекулярно-генетических экспертиз в ходе которых на причастность к совершению преступления было проверено более 10 тысяч мужчин»,–- сообщает пресс-служба СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ходе обыска подозреваемого был обнаружен паспорт потерпевшей и ее личные вещи. Возбуждено уголовное дело по статям об убийстве с целью сокрытия другого преступления, действиях сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей.

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Сергей Балин