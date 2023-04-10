Власти Воткинска проверят информацию о передаче мальчику-сироте ненадлежащего жилья

В Удмуртии проведут проверку по факту информации о передаче в собственность мальчику-сироте жилой комнаты на улице Белинского в Воткинске, рассказал во «ВКонтакте» глава города Алексей Заметаев. Ранее в социальных сетях обсуждалось ненадлежащее состояние предоставленного жилья.

Так, по словам господина Заметаева, ответственном органам поручено подготовить все необходимые документы. «Будем разбираться вместе с опекой и минсоцем. В ближайшее время соберем все заинтересованные стороны, обязательно пригласим опекуна ребенка»,— рассказал галва ВОткиснка.