Обвиняемый в расстреле казанской гимназии попросил не отправлять его тюрьму

Обвиняемый в расстреле казанской гимназии № 175 21-летний Ильназ Галявиев на заседании по его делу сегодня, 10 апреля, попросил судью не назначать ему пять лет тюрьмы при отбывании пожизненного срока.

Ранее гособвинение запросило для него пожизненное лишение свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима и взыскать с него в пользу потерпевших более 100 млн руб.

«Прошу убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы, так так у меня и так пожизненное»,— сказал он в прениях. Он пояснил, что «тогда не имело бы смысла идти на сделку».

Также он попросил прощения у потерпевших. «Прошу прощения. Прошу прощения у потерпевших. Все»,— заключил обвиняемый.

Напомним, нападение на гимназию произошло 11 мая 2021 года. Галявиев обвиняется в убийстве девяти человек — двух учителей и семи восьмиклассников и причинении тяжкого вреда здоровью 139 лицам. Всего потерпевшими по делу признаны 667 человек. Кроме того, мэрия Казани потребовала возместить материальный ущерб зданию школы, оцененный более чем в 1,4 млн руб. Галявиев в суде свою вину признал.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"