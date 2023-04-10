На Украине погиб стрелок-пулеметчик из Югры

В ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине погиб житель Сургута (ХМАО-Югра) Андрей Сулмаков, сообщила пресс-служба окружного правительства. «Стрелок-пулеметчик рядовой Андрей Сулмаков геройски погиб при штурме Авдеевки, под селом Веселое»,— говорится в сообщении.

Андрей Сулмаков родился в Башкирии, окончил Белебеевский колледж механизации и электрофикации и приехал на работу в Лянтор (Югра). После трудоустройства в компанию «Сургутнефтегаз» в 2019 году он переехал в Сургут, где работал слесарем по ремонту автотранспортных средств. Его призвали в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

В Сургуте у погибшего осталась жена, в Башкирии — родители, брат и сестра.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой погиб стрелок мотострелкового батальона из Югорска. После объявления частичной мобилизации он добровольно пришел в военкомат с просьбой направить его в зону СВО. В Югорске у него остались жена, два сына и родители.

Диана Сунагатуллина

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