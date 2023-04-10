Самарская мэрия отказала застройщику в возведении высоток в Ленинском районе

ООО «СЗ "Династия-2"» отказано в предоставлении разрешения на строительство жилья в Ленинском районе Самары. Решение приняла городская администрация. Постановление опубликовано на сайте самарской мэрии.

Под жилую многоэтажную высотную застройку рассматривался участок на ул. Буянова в Самаре. Его площадь составляет более пяти тыс. кв.м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Однако члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары проголосовали против застройки территории. В связи с этим администрация решила отказать заявителю.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ "Династия-2"» базируется в Самаре. Генеральным директором и бенефициаром компании является Анатолий Давидюк.

Ранее застройщик проиграл местным жителям суд из-за высоток на 7-й просеке в Самаре.

Георгий Портнов