Застройщик проиграл местным жителям суд из-за высоток на 7-й просеке в Самаре

Удовлетворены требования прокуратуры в защиту жителей Самары, связанные с запретом на возведение многоэтажных жилых домов в районе Седьмой просеки. Решение принял Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Ранее застройщик в лице ООО «Скиф» обратился в облсуд с административным иском к чиновникам. Компания оспаривала Правила землепользования и застройки и Генеральный план Самары, которые изменили территориальную и функциональную зоны принадлежащего ей земельного участка площадью более 11 тыс. кв. м. Указанная территория находится по ул. Солнечной, 38, в Промышленном районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Скиф» оспаривало ПЗЗ и Генплан Самары, потому что они мешали организовать на территории многоэтажное жилое строительство.

Одна горожане не согласились с этим. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском в интересах местных жителей.

Георгий Портнов