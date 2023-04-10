Заболеваемость коронавирусом в Черноземье вновь почти не снизилась за неделю

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 3 по 9 апреля в Черноземье было выявлено 6 238 случаев этого заболевания. Показатель лишь на 1% ниже, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 6 309 случаев. На предыдущей неделе также наблюдалось аналогичное небольшое снижение заболеваемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области выявлено 635 случаев коронавируса (неделей ранее — 650, за все время — 171 144). Выздоровел 651 человек (всего — 167 689). Зафиксированы два случая летального исхода (всего — 2 347).

В Воронежской области выявлено 2 536 случаев коронавируса (неделей ранее — 3 687, за все время — 498 710). Выздоровели 3 113 человек (всего — 486 397). Зафиксирован один случай летального исхода (всего — 8 628).

В Курской области выявлено 320 случаев коронавируса (неделей ранее — 416, за все время — 154 475). Выздоровели 416 человек (всего — 151 439). Случаев летального исхода не было (всего — 2 540).

В Липецкой области выявлено 422 случая коронавируса (неделей ранее — 504, за все время — 182 471). Выздоровели 511 человек (всего — 177 798). Умерли три пациента (всего — 3 973).

В Орловской области выявлено 532 случая коронавируса (неделей ранее — 496, за все время — 139 388). Выздоровело 543 человека (всего — 136 661). Случаев летального исхода не было (всего — 1 984).

В Тамбовской области выявлено 1 793 случая коронавируса (неделей ранее — 561, за все время — 143 628). Выздоровели 593 человека (всего — 140 065). Зафиксированы два случая летального исхода (всего — 2 535).

Всего с начала пандемии по 9 апреля 2023 года коронавирусом в макрорегионе заболели 1 293 739 человек. За это время выздоровели 1 262 510 пациентов (за неделю — 5 827). От последствий COVID-19 скончались 22 011 человек (за неделю — восемь).

Об особенностях течения заболевания в 2023 году — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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