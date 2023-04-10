Осужденная за превышение полномочий экс-глава Новосибирского облсуда подала кассацию на приговор

В 8-й кассационный суд общей юрисдикции поступила жалоба защиты на приговор экс-председателю Новосибирского областного суда Римме Шатовкиной. Информация об этом размещена в картотеке суда. Дата слушаний пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 54.fsin.su Фото: 54.fsin.su

Римма Шатовкина, которая возглавляла Новосибирский облсуд с 2012-го по 2018 год, обвинялась в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии правоохранителей, она разгласила тайну следствия о планируемых обысках в управлении обладминистрации, где ФСБ выявила хищения бюджетных средств. Как считают в СКР, председатель облсуда поручила своему помощнику отправить факсом в правительство региона копии постановления о возбуждении дела и ходатайства следствия об обысках. Затем указанные материалы оказались у подозреваемых, которые успели уничтожить часть улик (впоследствии двум фигурантам вынесены обвинительные приговоры).

Для объективности рассмотрения дело было передано в Центральный районный суд Барнаула. 5 октября 2022 года он назначил Римме Шатовкиной три года условно с аналогичным испытательным сроком. Экс-глава областного суда обжаловала приговор в апелляционном суде, но безуспешно. Коллегия из трех судей оставила жалобу без удовлетворения, приговор — без изменения.

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Илья Николаев