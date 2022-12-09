Осужденной за превышение полномочий экс-главе Новосибирского облсуда не удалось обжаловать приговор

Сегодня вступил в законную силу приговор в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, осужденной на три года условно за превышение должностных полномочий. Таким образом, осталась без удовлетворения жалоба защиты. Поскольку приговор вступил в законную силу, полномочия Риммы Шатовкиной, которая работает обычным судьей Новосибирского облсуда, будет прекращены (на время следствия и судебного разбирательства ее полномочия были приостановлены).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 54.fsin.su Фото: 54.fsin.su

Римма Шатовкина, которая возглавляла Новосибирский облсуд с 2012-го по 2018 год, обвинялась в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, она разгласила тайну следствия о планируемых обысках в управлении обладминистрации, где ФСБ выявила хищения бюджетных средств. Как считают в СКР, председатель облсуда поручила своему помощнику отправить факсом в правительство региона копии постановления о возбуждении дела и ходатайства следствия об обысках.

Затем указанные материалы оказались у подозреваемых, которые успели уничтожить часть улик (впоследствии двум фигурантам вынесены обвинительные приговоры).

Для объективности рассмотрения дело было передано в Центральный райсуд Барнаула. Как рассказала старший помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, 5 октября экс-председателю Новосибирского облсуда назначили три года условно с аналогичным испытательным сроком. Также Римму Шатовкину лишили права занимать должности на госслужбе на два года.

Защита обжаловала приговор, требуя его отмены.

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Илья Николаев