«Россиянам не хватает положительных эмоций»

ЛДПР создает первый в мире политический алгоритм «Жириновский». В партии пояснили, что цель проекта исключительно просветительская. Нейросеть планируется создать на основе более чем 18 тыс. часов интервью покойного лидера. В Госдуме в последнее время появилось немало новых инициатив. Среди таковых, например — подарить россиянам дополнительные выходные в мае. При этом одним из ключевых документов должен стать закон об ограничении потребления и продажи вейпов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что депутатские инициативы не всегда воспринимаются однозначно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Потерявшая лидера ЛДПР пытается найти себя и зажить некой новой жизнью, видимо, чтобы люди сказали: есть такая партия, никуда она не делась и прочно стоит на ногах. Наверное, по традиции ставится задача как-то шокировать электорат необычными идеями — например, создать нейросеть «Жириновский». Или же пойти по старому проверенному пути — вернуть смертную казнь. Считается, что эта идея очень популярна у россиян, что они просто мечтают кого-нибудь отправить на тот свет. Впрочем, в Кремле предложение в очередной раз отвергли.

Идем дальше. Есть в России еще одна немного загадочная партия, имя ей «Новые люди». И вот депутаты от НЛ также решили пойти по простому и проверенному пути, дабы напомнить о себе и заодно поднять рейтинги — подарить народу российскому дополнительный отдых в мае. Хотя подарок получается спорный, так как сделать это предполагается за счет сокращения новогодних каникул.

Инициативы всех фракций перечислять не будем, нужно лишь напомнить, что едва ли не ключевым документом, который национальный российский парламент намерен выдать на-гора, является закон о вейпах — вернее, о борьбе с ними. Он еще будет обсуждаться, там есть разные предложения. Однако подрастающее поколение нужно спасать. Так что законопроект будет принят, тем более что правительство не возражает.

Еще нужно отметить, что никак не получается наказать как следует так называемый уехавший контингент. Давно уже пора бы их проучить, но пока есть некоторые трудности с этим. Ладно невинные пострадают, но и на экономике все это может отрицательно сказаться, что неправильно. Кроме того, пока непонятно, как нам разобраться с Международным уголовным судом. Хотели и его тоже как-то запретить, но и здесь не все однозначно: нельзя же запретить то, что для нас юридически ничтожно.

К чему все вышесказанное? Посмотрите в окно: уж солнце светит, весна на дворе. Россиянам явно не хватает положительных эмоций, чего-то ободряющего, хорошего, жизнеутверждающего. И для этого, собственно, и существуют народные избранники — чтобы отражать наши надежды и чаяния, мы же их для этого выбирали, не так ли? А они нам смертную казнь. Но сначала отдохнуть, и то за счет Нового года.

Конечно, нужно бороться с вейпами. Но они ли корень всего зла, что процветает на свете? Наверное, все-таки нет. В итоге опять найдется тот, кто скажет: далеки они все от народа. Может быть, даже и не далеки, но все эти предложения почему-то не добавляют настроения и не позволяют с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Не таких подарков ждешь ко Дню международной солидарности трудящихся 1 мая. И есть ли она — солидарность? Тоже большой вопрос.

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