Доля просроченных долгов татарстанцев перед банками выросла до 3,2%

Доля просроченных долгов жителей Татарстана на начало марта 2023 года составила 3,2%, что на 0,2% больше, чем за год до этого. Ссудная задолженность на численность экономически активных жителей равна 389 тыс. руб. Это на 10,4% больше, чем за год до этого. Исследование провели специалисты РИА «Нoвости».

Татарстан занял 11-е место среди регионов РФ с наименьшей долей просроченных кредитов. Возглавляет рейтинг Севастополь. Там доля просроченных долгов составила 1,9%. В топ-3 также вошли Ненецкий (2,3%) и Ямало-Ненецкий (2,4%) автономные округа. Аутсайдерами здесь стали Ингушетия (10,2%) и Северная Осетия (7,8%).

"Ъ-Казань"