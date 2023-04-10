На реке под Тюменью рыбак провалился под лед и утонул

На реке Тавда рыбак, пытавшийся перейти на противоположный берег, провалился под лед и утонул, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Инцидент произошел 9 апреля в районе села Андрюшино под Тюменью.

По данным очевидцев, мужчина на лыжах дошел до середины Тавды, после чего ушел под воду. Спасатели не смогли найти тело погибшего.

В МЧС напомнили об опасности выхода на лед водоемов весной, когда лед начинает быстро таять, становится пористым и рыхлым, теряет прочность и может не выдержать тяжести человека.

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