АО «РЖД» приобретет новые поезда для Ростовской области

Холдинг «Российские железные дороги» в текущем году закупит новые поезда для обслуживания пригородных маршрутов в 15-ти регионах страны, включая Ростовскую область. Об этом сообщает министерство транспорта региона.

Всего будет закуплено 42 новых состава пригородных поездов, произведенных на «Демиховском машиностроительном заводе». Планируется приобрести 16 составов постоянного тока ЭП2Д (90 вагонов) и 26 составов переменного тока ЭП3Д (130 вагонов). Это современные российские поезда на 90% состоящие из отечественных комплектующих.

Какое количество от закупленных составов будет обслуживать пассажиров на маршрутах Ростовской области пока не уточняется.

Анастасия Назарова