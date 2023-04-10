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КСП Челябинской области проверит эффективность программы капстроительства

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит эффективность использования бюджетных средства на реализацию государственной программы капитального строительства в регионе. Аудит затронет министерство строительства и инфраструктуры области, государственное казенное учреждение «Челябоблинвестстрой», а муниципальные органы власти и учреждения, сообщает КСП региона.

Объем расходов областного бюджета на реализацию госпрограммы капитальное строительство в Челябинской области» с 2014 года по 2022-ой составил 14,8 млрд руб. В ходе проверки аудиторы оценят законность и эффективность использования бюджетных средств, качество формирования программы и эффективность ее реализации в целом. Контрольное мероприятие было предусмотрено планом работы КСП на 2023 год.

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