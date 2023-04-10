В Красноярском речном порту прошел конкурс профмастерства

В Красноярском речном порту прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей погрузчиков и докеров-механизаторов комплексной бригады. Мероприятие проводилось на предприятии впервые. Участие в нем приняли 20 специалистов из двух грузовых районов и автотранспортной службы порта.



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Водители погрузчиков ездили с грузом «змейкой», составляли ящики пирамидкой, подцепляли захватом кольцо с трехметровой высоты и вешали обратно и даже перевозили на поддоне тарелку с куриным яйцом. Машинисты портальных кранов проносили груз по лабиринту, выполняли оборот на 360 градусов с ведром воды, ставили груз в точку, не задев ограничительной ленты, и закрывали крюком спичечный коробок. Отдельное внимание уделялось соблюдению техники безопасности и инструкций по охране труда.

Задания держались в секрете от участников до самого начала соревнований, так что возможности заранее отрепетировать трюки они не имели. Тем не менее все работники порта проявили большое профессиональное мастерство и успешно прошли конкурсные испытания, не разбив ни одного яйца. Экспертная комиссия оценивала как точность, так и время выполнения упражнений. Победителей определили в личном и в командном первенстве.

«Мы поддерживаем стремление работников профессионально расти, и такой конкурс создает для этого отличную мотивацию. Он также помогает укреплять командный дух в бригадах, повышает вовлеченность сотрудников в производственный процесс и просто приносит массу положительных эмоций. Планируем сделать конкурс профмастерства ежегодным, привлекая участников из Лесосибирского порта и автотранспортных подразделений Енисейского пароходства», – отметила генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.