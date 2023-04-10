ФСБ задержала главу свердловского управления по контролю за оборотом наркотиков

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Ивана Ергеледжи. Об этом со ссылкой на источники сообщают Ura.ru и 66.ru. По данным издания, силовика подозревают в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Ивану Ергеледжи якобы передавал деньги один из его сотрудников, однако «в составе преступления коррупционной составляющей нет». Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

При этом, по данным источника ЕАН, полковник Ергеледжи находится в качестве свидетеля по делу.

В пресс-службе свердловского УФСБ «Ъ-Урал» информацию комментировать отказались. «В настоящее время сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области проводят комплекс мероприятий, направленных на установление более подробных и точных обстоятельств произошедшего. По их итогам будет принято обоснованное решение с принятием адекватных мер реагирования в случае, если информация о противоправной деятельности должностного лица найдет свое подтверждение»,– заявил «Ъ-Урал» глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Напомним, в марте портал Е1.ru сообщал, что по итогам московской проверки Ивану Ергеледжи сделали выговор за «ужасающий моральный климат» в коллективе и плохие оценки его работы со стороны подчиненных. Иван Ергеледжи якобы получил «экстремально низкий рейтинг» из-за того, что его «стиль руководства не соответствует уровню ожидания сотрудников».

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