В Челябинске трамвай сбил насмерть пенсионерку на пешеходном переходе

В Калининском районе Челябинска водитель трамвая насмерть сбил пожилую горожанку. Сотрудники Госавтоинспекции города устанавливают обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось днем 9 апреля на улице Горького рядом с остановкой «5 декабря». По предварительным данным, 30-летний водитель трамвая маршрута №18 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате погибла 70-летняя горожанка.

Ранее водитель трамвая не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.