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Коммерсантъ FM
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РФ кратно увеличила число подразделений с комплексами ПВО возле зоны военной операции

В районах возле зоны специальной военной операции в два раза увеличено число подразделений с зенитными ракетными комплексами С-400, С-300ПМ2 и С-350. Больше чем в пять раз увеличено число подразделений с комплексами «Панцирь-С». Об этом сообщил командующий войсками ПВО—ПРО — заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

«Зенитные ракетные войска решают задачи по прикрытию важных инфраструктурных объектов на территории РФ. Для этого в районах вблизи зоны СВО увеличено в два раза число подразделений, оснащенных зенитными ракетными комплексами средней и большой дальности (С-400, С-300ПМ2, С-350), а зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" — более чем в пять раз»,— сказал господин Демин «Красной звезде».

Генерал-лейтенант отметил, что многофункциональные истребители уничтожают обнаруженные воздушные цели и поражают противорадиолокационными ракетами радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы противника. В новых регионах сформированы части и соединения ПВО — они прикрывают важные объекты, крупные административно-промышленные центры в зоне военной операции. Средства ПВО также развернуты в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях и «на удалении до максимально возможного рубежа досягаемости средств воздушного нападения противника».

Леонид Уварчев

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