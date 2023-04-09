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Коммерсантъ FM
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В Киевской области и на подконтрольной Украине части Херсонщины произошли взрывы

Взрыв произошел в Киевской области. Воздушная тревога в регионе не объявлялась. Украинские СМИ публикуют видео очевидцев пожара на месте взрыва.

«Политика.ua» и УНИАН сообщают, что в селе Гвоздов Киевской области горит жилой дом. Не уточняется, связано ли это со взрывом.

Воздушная тревога объявлялась в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Глава областной военной администрации Александр Проскудин сообщил о взрывах в Новобериславле и Кизомысе Херсонской области. По предварительной информации, никто не погиб.

Леонид Уварчев

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