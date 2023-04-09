«Зенит» одержал победу над «Локомотивом» в матче чемпионата России

Петербургский «Зенит» победил московский «Локомотив» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игру приняла «РЖД Арена» в Москве. Матч завершился со счетом 1:2.

В середине первого тайма Артем Дзюба вывел Максима Глушенкова на ударную позицию, а тот пробил мимо ворот. Первый гол на 26-й минуте пропустил Михаил Кержаков, его забил полузащитник московской команды Глушенков с линии штрафной. На 40-й минуте сине-бело-голубые сравняли счет — в дальний угол ворот «Локомотива» со штрафной забил Вендел. Первый тайм команды завершили вничью. На 77-й минуте зенитовец Дуглас Сантос пробил издали, но попал в защитника. Кассьера пробил мяч, который рикошетом от защитника залетел в ворота «Локомотива».

В турнирной таблице «Зенит» расположился на первом месте с 54 очками. «Локомотив» занимает 11 позицию с 25 очками. Следующий тур петербуржцы отыграют с «Ростовом», москвичи — с «Оренбургом».

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