В Екатеринбурге в поддержку защитников Отечества прошел патриотический концерт

В торгово-развлекательном центре Veer Mall в Екатеринбурге прошла патриотическая акция в поддержку защитников Отечества «Единый народ — народ победитель!». Ее организатором выступила ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В торгово-развлекательном центре Veer Mall в Екатеринбурге прошла патриотическая акция в поддержку защитников Отечества «Единый народ — народ победитель!»

Фото: Валерия Князева В торгово-развлекательном центре Veer Mall в Екатеринбурге прошла патриотическая акция в поддержку защитников Отечества «Единый народ — народ победитель!»

Фото: Валерия Князева

На сцене выступили творческие коллективы национально-культурных объединений Свердловской области с марийскими, армянскими, татарскими, таджикскими, чеченскими народными танцами, а также с русскими, азербайджанскими, узбекскими, осетинскими песнями и с инструментальным исполнением фольклорной музыки. В перерывах между танцами и песнями звучали военные стихи. Наибольший эмоциональный отклик аудитории вызвал марийский танец. В момент выступления ансамбля зрители притопывали и прихлопывали вместе с артистами.

После концерта была организована акция «Письмо солдату», где любой мог написать участникам в зону специальной военной операции (СВО).

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Валерия Князева