В Ленобласти в реке утонул автомобиль с юношей и девушкой

В Кировском районе Ленобласти в реку Назия съехал автомобиль «Нива». В машине обнаружили труп девушки и молодого парня, сообщили 9 апреля в Аварийно-спасательной службе по Ленинградской области.

Группа спасателей из Шлиссельбурга достали из затонувшего автомобиля тела 26-летнего парня и 23-летней девушки. Трупы передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что один из основателей петербургской сети магазинов одежды Sela Борис Остроброд погиб в Латвии, утонув на машине в озере. Автомобиль соскользнул в озеро и перевернулся.

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