Основатель петербургской сети магазинов одежды Sela погиб в автоаварии в Латвии

Один из основателей петербургской сети магазинов одежды Sela Борис Остроброд погиб в Латвии, утонув на машине в озере. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на второго сооснователя сети и двоюродного брата господина Остроброда Аркадия Пекаревского.

«Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась и Боря утонул»,— цитирует издание сообщение господина Пекаревского в соцсетях.

Бориса Остроброда похоронят в Израиле. Похороны предварительно назначены на 19 февраля.

Борис Остроброд и Аркадий Пекаревский основали корпорацию Sela в 1991 году. В 2019 году сеть выкупила петербургская Melon Fashion Group (MFG).

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте