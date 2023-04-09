СМИ: на Кубани призывника могут привлечь по статье о дискредитации армии

В Славянске-на-Кубани 20-летнего призывника вызвали в полицию из-за осуждения ВС РФ, сообщает связанный с Ксенией Собчак Telegram-канал «Осторожно, новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Осторожно, новости» Фото: «Осторожно, новости»

По данным канала, в начале апреля Марк Е. пришел в военный комиссариат по месту прописки для уточнения данных в рамках весеннего призыва. В процессе общения с сотрудниками военкомата речь зашла о спецоперации. В ходе диалога молодой человек якобы осудил происходящие события, после чего были вызваны полицейские.

«Приехавшие силовики опросили сотрудников военкомата, а также самого парня. В его отношении начата проверка, жителю Славянска-на-Кубани может грозить административная статья о дискредитации Вооруженных сил РФ»,– говорится в сообщении Telegram-канала.

«Коммерсантъ-Кубань» направил запрос в пресс-службу регионального управления МВД с просьбой прокомментировать ситуацию. «Информация уточняется»,– ответили в ведомстве.

Наталья Решетняк

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