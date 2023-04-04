Обновленный магазин Zara откроется в Петербурге в апреле

Первые новые магазины Zara, активы которой выкупили у испанской Inditex, откроются под новыми вывесками в апреле. Об этом 4 апреля рассказал ТАСС директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закрытый магазин Zara в торговом центре «Метрополис»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Закрытый магазин Zara в торговом центре «Метрополис»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По его словам, стартовый магазин под новым названием Maag откроется в московском Авиапарке. Первые точки торговой сети в других регионах, в том числе в Петербурге, будут открыты также в апреле. Потребители смогут вернуть купленные в магазинах Zara вещи и подарочные сертификаты до 15 мая, отметили в отделе.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в крупных торговых центрах Петербурга стали массово открываться магазины российских ритейлеров.

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