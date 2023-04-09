В Петербурге задержали подростков по подозрению в грабежах

Полиция задержала школьников и студентов колледжа по подозрению в грабеже в Центральном и Кировском районах Петербурга. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Как рассказали в ведомстве, 8 апреля в полицию Центрального района обратился подросток с сообщением о краже у него и его 15-летнего друга денег во дворе дома 10 на Кузнечном переулке. Через час сотрудники органов задержали на Лиговском проспекте троих подростков по подозрению в преступлении — среди них двое 17-летних студентов колледжа и один 14-летний ученик 8 класса.

Кроме того, 7 апреля в полицию Кировского района поступило обращение от 16-летнего студента техникума. Он заявил, что на Дачном проспекте неизвестный отнял у него вейп, угрожая перцовым баллончиком. 8 апреля сотрудники уголовного розыска задержали 16-летнего ученика 9 класса по подозрению в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ).

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