Турция в апреле запустит в космос первый наблюдательный спутник

Первый турецкий наблюдательный спутник IMECE будет запущен в космос 11 апреля. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Таким образом, группировка турецких спутников на околоземных орбитах будет увеличена до десяти единиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Turkish Space Agency Фото: Turkish Space Agency

«Наш первый наблюдательный спутник IMECE с возможностью съемки в высоком разрешении, произведенный на национальных мощностях, будет запущен на свою орбиту в космос 11 апреля. Мы продолжим развиваться в глобальной космической гонке благодаря нашим человеческим ресурсам, возможностям и технологиям»,— написал господин Эрдоган в Telegram.

IMECE — спутник для наблюдения за поверхностью Земли, разработанный исследовательским институтом космических технологий Tubitak Uzay. Когда его выведут на солнечно-синхронную орбиту на высоте 680 км, аппарат сможет делать снимки высокого разрешения с детализацией. Спутник будет собирать информацию для нужд оборонной сферы, борьбы со стихийными бедствиями и наблюдать за изменением климата. Срок его службы — пять лет.

Анастасия Ларина