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Коммерсантъ FM
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Посол России сообщил о переносе на май встречи глав МИД РФ, Сирии, Турции и Ирана

Посол России в Дамаске Александр Ефимов сообщил, что четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел Сирии, Турции, Ирана и России перенесена на начало мая. Она должна была состояться завтра, 10 апреля.

Александр Ефимов

Александр Ефимов

Фото: Минобороны России

Александр Ефимов

Фото: Минобороны России

«Встреча, которая была запланирована на понедельник, перенесена на начало мая. Между заинтересованными сторонами продолжаются контакты и консультации для достижения положительных результатов в этом отношении»,— сказал Александр Ефимов журналистам (цитата по Al-Alam). Он добавил, что нормализация отношений Сирии и Турции требует долгих переговоров.

3–4 апреля прошли консультации представителей России, Ирана, Турции и Сирии на уровне заместителей министров иностранных дел. Цель переговоров — нормализация турецко-сирийских отношений.

Отношения между Анкарой и Дамаском обострились на фоне начавшихся в 2011 году протестов в Сирии. Все это время Турция поддерживает сирийскую оппозицию.

Подробнее о консультациях — в материале «Ъ» «Решают на четверых».

Лусине Баласян

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