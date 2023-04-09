Посол России сообщил о переносе на май встречи глав МИД РФ, Сирии, Турции и Ирана

Посол России в Дамаске Александр Ефимов сообщил, что четырехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел Сирии, Турции, Ирана и России перенесена на начало мая. Она должна была состояться завтра, 10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ефимов

Фото: Минобороны России Александр Ефимов

Фото: Минобороны России

«Встреча, которая была запланирована на понедельник, перенесена на начало мая. Между заинтересованными сторонами продолжаются контакты и консультации для достижения положительных результатов в этом отношении»,— сказал Александр Ефимов журналистам (цитата по Al-Alam). Он добавил, что нормализация отношений Сирии и Турции требует долгих переговоров.

3–4 апреля прошли консультации представителей России, Ирана, Турции и Сирии на уровне заместителей министров иностранных дел. Цель переговоров — нормализация турецко-сирийских отношений.

Отношения между Анкарой и Дамаском обострились на фоне начавшихся в 2011 году протестов в Сирии. Все это время Турция поддерживает сирийскую оппозицию.

Подробнее о консультациях — в материале «Ъ» «Решают на четверых».

Лусине Баласян