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СК проверит законность застройки на территории ЖК «Каменка»

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить законность выкупа частным застройщиком части территории ЖК «Каменка». Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе СК.

Как отметили в ведомстве, жители жалуются, что участок, на котором планировалось строительство социальной инфраструктуры, якобы незаконно перешла к другому владельцу. Они обратились в органы власти с требованием проверить законность сделки. ГСУ СК РФ по Петербургу начали проверку.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что глава следкома Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах планируемой Смольным продажи санатория «Белые ночи».

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